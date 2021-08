Wegen der Hochwasserkatastrophe : Zwei Anwälte wollen Landrat Schuster anzeigen

Rhein-Sieg-Kreis Sie wollen, dass die Vorgänge rund um das Hochwasser juristisch aufgearbeitet werden: Deswegen haben zwei Anwälte unter anderem Landrat Sebastian Schuster angezeigt. Der Staatsanwaltschaft Bonn liegen zurzeit gleich mehrere Anzeigen zur Flutkatastrophe vor.

Er sei von einigen Betroffenen angesprochen worden, ob das Verhalten der offiziellen Stellen nicht eine strafbare Handlung darstelle, und gebeten worden, ein Schreiben für die Leute vorzubereiten. „Aber es braucht nicht Hunderte Anzeigen – eine reicht“, sagte Kreder. Zusammen mit Feyerke, mit dem er über die Kirchengemeinde in Swisttal bald eine kostenlose Erstberatung für Flutopfer anbieten will, beschloss er, Anzeige zu erstatten.

Ob die Anzeige am Ende tatsächlich zu einer Verurteilung führt, lasse sich schwer beurteilen. Dem Rechtsanwalt zufolge kommt es vor allem darauf an, wem im Vorfeld der Flut wann welche Warnungen vorgelegen haben. Für Laien sei nicht erkennbar gewesen, welche Auswirkungen die Starkregenwarnung des Deutschen Wetterdienstes mit 100 bis 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter haben kann. Aber offizielle Stellen wie die Untere Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises hätten das aus Sicht des Anwalts prüfen müssen. Vielleicht wäre es dann bereits am Mittwochnachmittag zur Evakuierung gekommen, mutmaßt er. „Man hätte das Hochwasser nicht verhindern können, das ist klar, aber zumindest die Toten.“

Die Strafanzeige der beiden Anwälte liegt der Staatsanwaltschaft Bonn noch nicht offiziell vor, sagte am Freitag Pressesprecher Sebastian Buß dem GA. Das könne an Verzögerungen beim Versand liegen oder an der internen Bearbeitungsstruktur. Es sei aber davon auszugehen, dass sie in den nächsten Tagen ankommt.