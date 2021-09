Prävention von Hochwasser und Starkregen : Rhein-Sieg-Kreis verzichtet auf Hochwasserschutzkommission

Rhein-Sieg-Kreis Der Kreisumweltausschuss lehnte es in seiner jüngsten Sitzung ab, die 2014 eingestellte Hochwasserschutzkommission wieder ins Leben zu rufen. Aus Sicht des Kreises gibt es dafür einen einfachen Grund.

Der Rhein-Sieg-Kreises belebt seine Hochwasserschutzkommission vorerst nicht wieder. Einen Antrag der SPD im Kreisumweltausschuss, die Kommission wegen der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli wieder einzusetzen, lehnte das Gremium am Mittwochabend ab. Wie die Kreisverwaltung erklärte, sei es dafür noch zu früh: Zunächst stehe der Wiederaufbau im Fokus.

„Das dramatische Hochwassereigenes hat gezeigt, dass wir nicht optimal vorbereitet waren“, begründete Werner Albrecht, sachkundiger Bürger der SPD, den Antrag. Bis 2014 hatte es im Kreis eine solche Kommission unter Leitung des Umweltdezernenten Christoph Schwarz bereits gegeben. Sie habe jedoch ohne Abschlussbericht ihre Arbeit eingestellt, bedauerte die SPD. Ziel der Neuauflage der Kommission soll laut Albrecht sein, den Ist-Zustand zu analysieren. Fragen wären etwa, in welchen Kreiskommunen es bereits Hochwasser- oder Starkregengefährdungskarten gibt und welche Kommunen planen, solche Karten zu erstellen. Verschiedene Experten unter anderem aus dem Baugewerbe und dem Katastrophenschutz sollen zu Wort kommen.

Auf Grundlage der Analyse solle entschieden werden, „welche kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen in Angriff genommen werden müssen“. Als Sofortmaßnahme schwebte der SPD zum Beispiel vor, gefährdete Häuser mit Sandsäcken auszustatten, Gullys und Kanäle häufiger zu reinigen und Hausbesitzern etwa zu Rückstauventilen zu beraten.

Infrastruktur muss zunächst wieder aufgebaut werden

Dazu habe Landrat Sebastian Schuster bereits eine Stabstelle Wiederaufbau eingerichtet, die im Kreisausschuss verortet ist. Das biete zwei Vorteile: monatliche Sitzungen und die Bündelung aller Aspekte in einem Gremium. Je schneller der Wiederaufbau abgeschlossen sei, desto schneller habe der Kreis wieder Kapazitäten für die Prävention, sagte Schwarz. Realistisch sei es, Anfang des Jahres mit der konzeptionellen Arbeit an einer Hochwasserschutzkommission zu beginnen.

Warum der Hochwasserschutz so komplex ist, erklärte Rainer Kötterheinrich, Leiter des Amts für Umwelt- und Naturschutz. Er gliedere sich in drei Bereiche auf: Planung mit übergeordneten Fragen: Wo werden Flächen bebaut oder naturnah belassen? Technik: Wo braucht man Regenrückhaltebecken, Dämme und Deiche? Und Organisation: Was passiert unmittelbar, wenn Hochwasser oder Starkregen droht?