Rochuspreis : Fluthelfer aus Odendorf erhalten Auszeichnung

Swisttal-Odendorf/Rhein-Sieg-Kreis Der Rochuspreis des Kreiskatholikenrates Rhein-Sieg geht in diesem Jahr an das Fluthelferteam um den Odendorfer Kai Imsande.

Rochuspreis wird seit 2019 verliehen

„Nach der Flutkatastrophe hat Kai Imsande im besonderen Maße die Aufräum- und Aufbauarbeit vor Ort geleistet, das Team der freiwilligen Helfer geleitet sowie den Helferkreis mit außerordentlichem Engagement und Zuverlässigkeit koordiniert und vernetzt“, sagte Heinrichs-Müller. So habe der Odendorfer den Mittagstisch für Bedürftige vor Ort aufgebaut, Spenden- und Materiallisten erstellt sowie Bedarfe und Angebote zusammengeführt und damit aktiv geholfen, die Not der Menschen zu lindern.

Gerührt nahm Imsande die Auszeichnung entgegen. „Das Zusammenspiel mit der Kirche in Odendorf hat gut geklappt“, sagte er. Der Rochuspreis, der alle zwei Jahre vergeben wird, ging 2019 auf die Initiative von Heinrichs-Müller zurück, die damit eine Auszeichnung vergeben wollte „für mehr Menschlichkeit, Hilfe und Linderung in konkreten Notlagen, die eher im Stillen erbracht werden und unbeachtet von der breiten Öffentlichkeit sind“.

Auszeichnung für gemeinschaftliches Engagement

Zu den ersten beiden Preisträgern gehörten die Senfkorn-Stiftung in Unkel und die ehrenamtlichen Demenzbegleiterinnen karitativer Institutionen in Meckenheim. Auch 2021 wurden mehrere Nominierungen eingereicht, die Entscheidung fiel dem Katholikenrat nicht leicht.

Kirche in Krisenzeiten

Hilfe und Tatkraft vor Ort aus kirchlicher Sicht erläuterte unter dem Thema „Kirche in Krisenzeiten“ Ursula Nothelle-Wildfeuer, Professorin für Christliche Gesellschaftslehre an der Universität Freiburg. Kirche erlange in Krisenzeiten wie Klimawandel und Corona überhaupt nur Glaubwürdigkeit, wenn sie nahe bei den Menschen sei, nicht fertige Antworten präsentiere, sondern eine zuhörende und lernende Kirche werde und den Menschen helfe.