Wiederaufbau nach der Flut Rotarier spenden 100.000 Euro für ein Kleinspielfeld in Odendorf

Insgesamt hat die Hochwasserhilfe der Rotarier die Gemeinde Swisttal seit der Flut mit 280.000 Euro unterstützt, sagte Brühl. Das Geld ging an die Grundschule Heimerzheim, an die Feuerwehr und an Bürgervereine. Außerdem wurden die Fluterinnerungsbäume in den Swisttaler Orten damit bezahlt. Sie sollen am 18. Dezember weihnachtlich geschmückt werden.