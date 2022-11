Sportförderung : Rund 190.000 Euro für Outdoor-Fitness in Swisttal

Am Heimerzheimer Höhenring steht der Fitness-Outdoor-Bereich für alle zur Verfügung. Dank einer Landesförderung wird er sogar noch erweitert. Foto: Axel Vogel

Swisttal Je ein Fitness-Outdoor-Parcours steht Sportlern in Buschhoven und Heimerzheim zur Verfügung. Nun hat die Gemeinde Swisttal Fördergelder bekommen, um diese Angebote auszuweiten.

Fit werden und bleiben, dafür gibt es in Swisttal viele Möglichkeiten, auch an der frischen Luft. Denn auf Initiative des Gemeindesportverbandes (GSV) gibt es in Buschhoven und Heimerzheim bereits je einen Fitness-Outdoor-Parcours. Da diese Anlagen gut angenommen werden, soll der Standort in Heimerzheim ausgebaut und eine weitere in Odendorf errichtet werden. Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, brachte dafür nun die Förderbescheide über insgesamt rund 190.000 Euro persönlich ins Ludendorfer Rathaus.

Die Idee, einen Ort anzubieten, an dem jeder für sich unter freiem Himmel trainieren kann, sei schon 2015 aufgekommen, erklärte Klaus Jansen, erster Vorsitzender des GSV. In Heimerzheim entstand am Höhenring eine erste solche Anlage, damals noch mit Geldern aus unterschiedlichen Quellen. Die werde nicht nur von Jugendlichen des Dorfes und Vereinen genutzt, auch die rund 660 Auszubildenden der Bundespolizei trainierten hier immer wieder. Ein weiterer Parcours an der Sportanlage zwischen Morenhoven und Buschhoven steht unterdessen ebenfalls. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner versicherte: „Beide Standorte werden hervorragend angenommen.“ Jansen sagte stolz: „Während Corona kamen Sportler aus dem ganzen Umland hier trainieren.“

Erweiterung in Heimerzheim, Neubau in Odendorf

Nun sollen in Heimerzheim weitere Geräte dazukommen, mit denen die Anlage für jede Altersgruppe attraktiv sein wird. 75.939 Euro Fördermittel gibt es dafür. In Odendorf ist eine ganz neue Anlage neben dem neuen Bolzplatz beim Drogeriemarkt Rossmann geplant. Dort sei sie auch anderen Orten wie Essig und Ludendorf zugewandt, lobte Jansen. 114.026 Euro nennt der Förderbescheid dafür. Allerdings ist hier noch ein wenig Arbeit im Rat zu leisten, unter anderem zum Baurecht, so Kalkbrenner. Die Mittel stammen aus dem Investitionspaket Förderung von Sportstätten, bei dem Scharrenbach bedauerte, dass es nicht fortgesetzt wird.