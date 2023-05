Kirchliche Immobilien in Heimerzheim Warum das katholische Pfarrzentrum eventuell doch noch eine Zukunft hat

Pater Marek Madej, der sich stets für den Erhalt des Pfarrzentrums an alter Stelle ausgesprochen hatte, führt derzeit Gespräche mit Leuten aus der Gemeinde, die in den Kirchenvorstand nachrücken könnten. Momentan besteht der Kirchenvorstand nur noch aus vier Personen, inklusive Pater Marek. Auch in dieser Größe sei das Gremium beschlussfähig, sagt der Geistliche. Man hole sich aber in der Sache noch Rat von der Rechtsabteilung des Erzbistums.