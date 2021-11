Schreiben an die Eltern : Kein Asbest in der Raumluft der Swistbachschule

Swisttal-Heimerzheim Die Swistbachschule ist laut einem Schreiben der Gemeinde nicht mit Asbest belastet. Zuvor war die Raumluft im Obergeschoss geprüft worden.

Nachdem die Gemeinde Swisttal in einem Elternbrief die Stellungnahmen der beauftragten Gutachterinnen zu Schadstoffbelastungen in der Swistbachschule mitgeteilt hatte, gab es weitere Nachfragen von Eltern Heimerzheimer Grundschulkinder. Diese hat die Gemeinde laut eines am Freitag versandten Elternbriefes an eine Gutachterin weitergeleitet.