Nachwuchsförderung für technische Berufe : Schüler aus Swisttal konstruieren einen Aufzug und nützliche Roboter

Swisttal Bei den „Hackdays“ an der Gesamtschule Swisttal ging es nicht um das Knacken von Sicherheitssystemen, sondern praktische Hilfen für den Alltag. Was die jungen Teilnehmer ausgetüftelt haben.

Das Projekt ist an der Gesamtschule in Heimerzheim in die zweite Runde gegangen. Beim ersten mal durften die Zehntklässler ran, dieses Mal Schüler aus Jahrgangsstufe 9, die sich freiwillig dafür gemeldet haben. Programmier-Vorkenntnisse waren keine Voraussetzung: Mitmachen konnte jeder, der das mal ausprobieren wollte. Denn „Hack“ bedeutet in dem Zusammenhang nicht ein illegales Ausspionieren von fremden Computern oder Netzwerken, sondern meint einen „kleinen Kniff“, um zum Beispiel einen Computer effizienter zu machen oder eine nützliche Software zu entwickeln, erklärte Bettina Wellor, Projektkoordinatorin für das ZDI Rhein-Sieg (siehe Infokasten), die das Engagement von Lehrern, Schülern und Mentoren lobte.

Bei den „Hackdays“ an der Gesamtschule ging es um relativ einfache Programmieraufgaben. Drei Nachmittage haben die Neuntklässler dafür investiert, und das mit wachsender Begeisterung. Am ersten Tag ging es um Grundlagen und Ideenfindung, am zweiten wurde getüftelt. Das wurde am Freitag fortgesetzt, bis kurz vor der Präsentation der „Hacks“ in der Aula. Zuri, Lika (14) und drei weitere Mädchen mussten für den Aufzug ein Pappmodell basteln: Ein Lift, der zwei Stockwerke verbindet, bewegt über eine Seilwinde. Bei der Programmierung sollte sichergestellt werden, dass sich der Aufzug per Knopfdruck hoch und runter bewegt.