Verletzter in Swisttal-Essig : Polizei fahndet nach möglichen Schüssen nach Täter

Verletzter in Swisttal-Essig

Aktuell ist die Polizei in Swisttal-Essig im Einsatz. Foto: Ulreich Felsmann/Ulrich Felsmann

Update Swisttal In Swisttal-Essig ist am Montagabend ein Mann vermutlich infolge einer Schussabgabe schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Eine schwer verletzte Person ist am Montagabend um 20.12 Uhr in Swisttal-Essig an der Ecke Aachener Straße/Am Essinghof, Rathausstraße gefunden und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei, auf Anfrage mit. Laut Scholten handelt es sich bei der aufgefundenen Person um einen Mann. Wie er weiter sagte, gehe man nach den ersten Ermittlungen von einer möglichen Schussabgabe auf offener Straße aus.