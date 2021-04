Schützen Heimerzheim : Schützen fürchten um ihr Brauchtum

Die Geschichte der Schützen

Die Ursprünge der Heimerzheimer Schützenbruderschaft gehen auf das Jahr 1515 zurück. Sie gehört damit zu den ältesten in der Region. Die alten Kirchenbücher, in denen die Bruderschaft erstmals erwähnt ist, wurden allerdings in den Wirren des 30-jährigen Krieges von fliehenden Hessen zerstört. Ihr gehörten viele Adelige und einfache Bürger und Bürgerinnen an. Die Bruderschaft half in der Not, bei Sterbefällen und bei Bränden, aber auch bei der Verteidigung des Ortes im Krieg. Um sich im Schießen zu üben, wurden die zum Teil noch heute in den Bruderschaften üblichen Schießspiele veranstaltet. Mit der Besetzung der Rheinlande durch die Franzosen im Jahre 1794 verloren die Schützenbruderschaften und Gilden den Charakter der Verteidiger und Schützer der Heimat. Nur die kirchlichen Bruderschaften blieben bestehen.

1909 trat der „St. Sebastianus-Bruderschaft" die 1859 gegründete „St. Sebastianus-Schützengesellschaft" bei, bei der die Kameradschaft, die Geselligkeit und das sportliche Schießen im Vordergrund standen. Das zur Tradition gewordene Brauchtum musste 1936 eingeschränkt werden. Zudem wurde die öffentliche Präsenz von Bruderschaften nach dem Zweiten Weltkrieg von den Besatzungsmächten bis zum Jahre 1947 verboten. Danach wurde Heinrich Schönenberg zum Ersten Brudermeister gewählt. Beim ersten Nachkriegsschützenfest 1947 wurde Freiherr Albert von Boeselager Schützenkönig. Damals wurde noch mit der Armbrust geschossen wurde, da Schusswaffen noch verboten waren. Der Königsvogel bestand aus einer Rübe. 1963 fusionierten die Sebastianer mit der Kunibertus Schützenbruderschaft. Der Schützenplatz der ehemaligen St. Sebastianus-Bruderschaft wurde verkauft und der Platz an der Schützenstraße zum heutigen Schützenplatz ausgebaut. 1979 gründeten 14 Schützenfrauen die Damengilde.