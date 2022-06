Einweihung : Schützen in Heimerzheim sanieren Halle

Swisttal-Heimerzheim Die Heimerzheimer Schützenbruderschaft hat ihre Halle saniert. Am Schießstand wurde eine neue Beleuchtung angebracht, die die für Ligawettbewerbe erforderliche Lumenzahl erreicht.

Die Sanierung sei losgelöst von der Flutkatastrophe 2021, wie der Platzwart und amtierende Kaiser Sascha Dotten sowie Schriftführerin Tanja Buckesfeld mitteilen. Denn schon im Jahr 2019 hatten die Schützen vom Landessportbund 100.000 Euro Fördermittel erhalten. Um die in die Jahre gekommene Schützenhalle wieder in einen attraktiven Festraum zu verwandeln, waren zudem rund 4.500 Arbeitsstunden Eigenleistung notwendig.

Sommerbiathlon anlässlich des Rheinland-Cups

Mit der Hilfe der Junggesellen wurde die alte Holzdecke heruntergerissen, die Glaswolle darunter mit einem Fachunternehmen entsorgt, bevor neue Folie, neue Glaswolle, neue Latten und neue Elektrik installiert wurden. Die LED-Beleuchtung der Halle kann jetzt farblich verändert werden, wie Dotten vorführte. Am Schießstand wurde neue Beleuchtung angebracht, die die für Schießwettbewerbe im Ligabetrieb erforderliche Lumenzahl erreicht. Die Halle ist jetzt durch einen Vorhang teilbar, was auch bei privaten Feiern, für die Halle gemietet werden kann, ein Vorteil sei, so Dotten. An der Renovierung besonders beteiligt waren Jungschützin Sarah Buckesfeld (15), die einige Gemälde neu gestaltet hat, Familie Buckesfeld, Norbert Allendorf, der sein Amt als Brudermeister aus gesundheitlichen Gründen ruhen lässt, Peter Radermacher, Klaus-Dieter Seitz und Sascha Dotten selbst.