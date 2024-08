Gesamtschule Swisttal Zum Schulschluss kommt kein Bus

Die Vorwarnzeit für die Eltern der Gesamtschule in Heimerzheim war denkbar knapp: In einer E-Mail mit dem Zeitstempel 10.31 Uhr erfuhren sie, dass ihre Kinder nach dem Unterrichtsschluss nicht wie erwartet mit dem Schulbus nach Hause gebracht würden. Das bedeute, „dass Sie Ihre Kinder abholen müssen“. Und zwar um 11.15 Uhr. Für manche kaum zu organisieren – und, so berichten Eltern, kein Einzelfall. Seit zum Schuljahresbeginn die Unterrichtszeiten der Gesamtschule Swisttal geändert wurden, passt der Fahrplan der Schulbusse nicht mehr zum Schulrhythmus. Die Kinder kommen planmäßig zu spät oder müssen nach Schulschluss stundenlang warten. Und eine Lösung scheint nicht in Sicht.