Eltern und Schüler verärgert Wer ist schuld am Schulbus-Chaos in Swisttal?

Swisttal-Heimerzheim · Während an der Gesamtschule Swisttal weiterhin keine Schulbusse dann kommen, wenn sie gebraucht werden, fragen sich Eltern und Schüler: Wer ist schuld an diesem Chaos? Eine Behörde will davon nichts gewusst haben, die andere spricht von einem „bedauernswerten Missverständnis“.

30.08.2024 , 18:00 Uhr

Der Schulbus in Heimerzeim: Das klappt gerade nicht so gut - und jeder Akteur hat eine etwas andere Geschichte, warum. Foto: Petra Reuter

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge