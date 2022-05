Gerichtsprozess : Schuss aus Schreckschusswaffe verletzt Heimerzheimer Jugendlichen

Rheinbach/Swisttal-Heimerzheim Schreckschusswaffen sind nicht ungefährlich. In Heimerzheim löste sich aus einer solchen Waffe ein Schuss, ein Jugendlicher wurde verletzt. Dafür musste sich ein junger Mann nun vor dem Strafgericht verantworten.

Dass eine Schreckschusswaffe sehr ernsthafte Verletzungen verursachen kann, hat eine Gruppe von etwa 20 jungen Leuten am sogenannten „Gummiplatz“ in Heimerzheim erlebt. Im vergangenen Oktober hatte ein damals 19-jähriger Auszubildender einem 15-jährigen Schüler eine solche Schreckschusswaffe an die Stirn gehalten. Der Auszubildende wollte „demonstrieren“, was er mit einer „gewissen“, nicht näher genannten Person machen würde, wenn diese ihm begegnen würde. Doch dabei löste sich „irgendwie“ ein Schuss, wie der 15-jährige Geschädigte nun in der Verhandlung vor dem Strafgericht am Rheinbacher Amtsgericht schilderte. Der unterdessen 20 Jahre alte Auszubildende saß dort wegen gefährlicher Körperverletzung auf der Anklagebank.