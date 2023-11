Formel-1-Autogrammsammler aus Swisttal Warum Karl-Heinz Peters sein größtes Renn-Idol niemals traf

Von da an interessierte er sich nicht mehr für Fußball. Im GA, so erzählt er, las er die Renn-Ergebnisse, er war richtig begeistert. Über Bollig hatte von Trips von seinem kleinen Fan gehört, und eines Tages im Jahr 1961 hieß es, wenn er das Rennen am 10. September 1961 in Monza absolviert hat und vermutlich Weltmeister ist, komme der Graf nach Straßfeld zur Kirmes, um ihn, Karl-Heinz Peters, kennenzulernen. Dazu kam es aber nicht mehr. Von Trips kam bei einem Unfall ums Leben und riss 15 Zuschauer mit in den Tod. Ein schwarzer Tag, auch für den siebenjährigen Peters.