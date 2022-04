SEK-Einsatz Buschhoven : Mutter verteidigt ihren Sohn: Kein Waffennarr

Swisttal-Buschhoven Die Mutter des 34-Jährigen Buschhoveners meldet sich nach dem SEK-Einsatz in Buschhoven zu Wort.

Die Mutter des 34-jährigen Buschhoveners, der am Montag einen stundenlangen Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei ausgelöst hatte, meldet sich nach den Geschehnissen zu Wort. Wie die Frau am Mittwoch dem General-Anzeiger sagte, lege sie Wert auf die Feststellung, dass ihr Sohn „kein Waffennarr sei“. Dies treffe allein auf den Vater des 34-Jährigen zu.

Auch habe sich ihr Sohn keine Waffen illegal verschafft, sondern diese hätten allein dem Vater gehört, der im vergangenen Jahr verstorben sei. Bei der Gelegenheit stellte die Frau angesichts entsprechender Spekulationen in den sozialen Netzwerken klar, dass ihr verstorbener Mann, ein Mediziner, nicht Selbstmord verübt habe, „sondern bei Ausübung seines Dienstes an Corona gestorben ist“.

Er wurde noch am Montagabend in eine Bonner Klinik eingewiesen. Tatsächlich fand die Polizei bei der Hausdurchsuchung, die auf richterlichen Beschluss erfolgt war, Waffen. Konkret zwei Pistolen und zwei Gewehre, zudem mehrere Hieb- und Stichwaffen. „Ferner 500 Schuss Munition“, ergänzte Polizeisprecher Robert Scholten am Mittwoch.

Offensichtlich habe sich ihr Mann dann aber trotz des Verbotes wieder neue Waffen besorgt, führte die Mutter des 34-Jährigen am Mittwoch aus. Davon habe sie aber nichts gewusst. Auch Polizeisprecher Scholten bestätigt, dass die jetzt sichergestellten Waffen aus einem „illegalen Überhang“ stammen. „Wir prüfen derzeit, ob es noch an anderen Örtlichkeiten einen weiteren Bestand an Waffen gibt“, so Scholten.