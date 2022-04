Verdacht auf Eigengefährdung eines Anwohners : Straßen in Buschhoven über mehrere Stunden wegen SEK-Einsatz gesperrt

Am Montag war ein Spezialeinsatzkommando in Buschhoven-Swisttal im Einsatz. Foto: Matthias Kehrein

Update Buschhoven Am Montag war ein Spezialeinsatzkommando in Swisttal-Buschhoven im Einsatz. Der Polizei war ein Verdacht auf die Eigengefährdung eines Anwohners gemeldet worden. Mehrere Straßen waren über Stunden gesperrt.

Die Polizei war am Montag mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) in Swisttal-Buschhoven im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden um 14.30 Uhr alarmiert, weil ein Verdacht auf die Eigengefährdung eines Anwohners bestand. Bis in die Abendstunden hinein trafen noch zusätzliche SEK-Einsatzkräfte in der Ortschaft ein. Neben einem Hundeführer war auch eine Verhandlungsgruppe vor Ort.