42-Jähriger in medizinischer Betreuung : SEK-Beamte stürmen verbarikadierte Wohnung in Heimerzheim

Swisttal-Heimerzheim Am frühen Donnerstagabend ist ein Streit zwischen einem 42-jährigen Mann und seinen Eltern eskaliert. Der Vater wurde verletzt, der Sohn verbarikadierte sich im Anschluss über mehrere Stunden im Haus.

Die Polizei und das Spezialeinsatzkommando SEK wurden gegen 17 Uhr am Donnerstag in den Fasanenweg in Swisttal-Heimerzheim gerufen. In einem Wohnhaus war ein Familienstreit eskaliert. Nach Angaben der Polizei stritt sich ein 42-jähriger Mann mit seinen Eltern. Hierbei wurde der Vater des Mannes verletzt. Die Eltern konnten sich aber aus der Gefahrenzone befreien.