Wiederaufbau nach der Flut Rheinbacher Seniorin soll 80.000 Euro Wiederaufbauhilfe zurückzahlen

Das Haus von Maria Helene Wolf liegt mitten in Rheinbach. Und doch gibt es an der Straße viel Grün: Sträucher, Bäume und Gräser, die direkt gegenüber den Gräbbach säumen. Was im Alltag ein bisschen Farbe bringt, war in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 fatal: Das Wasser stand im unteren Geschoss, zerstörte Einrichtungen, beschädigte Böden und Wände. Jetzt, fast drei Jahre nach der Katastrophe, könnte die Seniorin damit abschließen. Der Wiederaufbau ist geschafft, die Baustelle abgearbeitet, finanziert über die Wiederaufbauhilfen. Die zu beantragen schien einfach. Doch nun, zur Schlussabrechnung, kam das dicke Ende: Maria Helene Wolf soll rund 80.000 Euro der erhaltenen Hilfsgelder zurückzahlen. Die zuständige Bezirksregierung Arnsberg hat etwas auszusetzen an eingereichten Handwerkerrechnungen.