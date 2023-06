Shoppen am Wochenende Diese drei verkaufsoffenen Sonntage soll es in Bornheim in diesem Jahr geben

Bornheim · Shoppen, wenn die Geschäfte eigentlich geschlossen sind: Drei verkaufsoffene Sonntage soll es in Bornheim in diesem Jahr noch geben. Doch was sagt die Gewerkschaft Verdi dazu?

06.06.2023, 07:00 Uhr

Unter anderem zur Bornheimer Großkirmes mit Gewerbeschau sollen die Geschäfte öffnen dürfen.

Von Christoph Meurer und Susanne Träupmann

Drei verkaufsoffene Sonntage soll es in diesem Jahr in Bornheim geben. Dafür hat die Politik nun die Voraussetzungen geschaffen – mit dem Beschluss von drei sogenannten ordnungsbehördlichen Verordnungen über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen. Zwar muss der Stadtrat dies noch final absegnen, da das Votum im Ausschuss aber einstimmig ausfiel, ist ein abweichender Beschluss unwahrscheinlich.