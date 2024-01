Verleihung der Morenhovener Lupe an Wilfried Schmickler Sich im Unentdeckten zu Hause fühlen

An die Zeit der Pandemie denkt auch er heuer nur äußerst ungern zurück. Nicht nur wegen des 2000-Teile-Puzzles von Hieronymus Boschs „Garten der Lüste“, dem offensichtlich in boshafter Absicht des Herstellers das entscheidende Eckteil fehlte. Oder wegen des Fernsehprogramms mit seinen endlosen Wiederholungen, omnipräsenten Krimis und dem obligatorischen Sport: „Was haben Fußball und das Corona-Virus gemeinsam? Beide wollen übertragen werden.“ Nichts gegen einen Witz, der die Gesichtsmuskulatur entspannt. Denn „Hass verzerrt die Züge“. Was Schmickler im Sinn hat, ist vielmehr eine „Verfreundlichung der Welt“. Wer ihn jetzt im Kreaforum erlebt hat, weiß, was er damit meint.