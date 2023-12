So gesehen Von der Kunst, das Richtige zu schenken

Weihnachten: Das ist für viele das Fest der Familie, Freunde, eben des Beisammenseins, wie eine Umfrage meines Kollegen auf dem Meckenheimer Zintemaat ergeben hat. Geschenke? Auf den Stress würde mancher gerne verzichten. Also, zumindest auf das Aussuchen und Einkaufen. Das Bekommen ist schon ganz gut – wenn es denn die richtigen Geschenke sind. Denn nicht alles, was am Ende hübsch verpackt unterm Baum landet, trifft wirklich den Geschmack der Empfänger.