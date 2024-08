Besuch zur Einschulung So sieht die Containerschule in Odendorf von innen aus

Viele Jahre stand ein Neubau der Grundschule in Odendorf im Raum. Nun wird dieser realisiert. Während gebaut wird, ziehen Schüler und Verwaltung in eine dafür vorgesehene Containeranlage am Ende der Straße „In der Freiheit“. Nachdem sich der Bau dieser Containerschule mehrfach verzögert hatte, konnten in dieser Woche die Schüler endlich ihre neuen Klassenzimmer kennenlernen. Der GA war bei der Einschulung der Erstklässler dabei, um sich einen Eindruck von den neuen Räumlichkeiten zu machen.