Solidarität nach der Flut : Dresden spendet Swisttal 237.000 Euro

Swisttal Dresden unterstützt die Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe in NRW. Auch Swisttal profitiert davon. Die Gemeinde erhält 237.000 Euro.

Bürgermeisterin nutzt Verbindung nach Sachsen

„Diese Solidarität besonders von Menschen, die eine solche Katastrophe selbst erlebt haben, tut gut und gibt Zuversicht“, dankte Swisttals Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. Von der Betroffenheit Swisttals durch die Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 hatte Dresdens Bürgermeister durch Swisttals Bürgermeisterin selbst erfahren. Bevor sie 2001 zunächst als Beigeordnete nach Swisttal kam, war sie Rechtsamtsleiterin der Großen Kreisstadt Pirna in Sachsen und hat aus dieser Zeit ebenso wie über Swisttals sächsische Partnergemeinde Hochkirch enge Kontakte nach Sachsen. So habe sie auch durch eine Dresdener Freundin vom Spendenaufruf der Stadt Dresden erfahren und sich für die Gemeinde Swisttal gleich dorthin gewendet.

Schätzung zur Beseitigung von Flutschäden : Neuaufbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler kostet 1,7 Milliarden Euro Die Beseitigung von Flutschäden und der Neuaufbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler kostet 1,7 Milliarden Euro. Das ergab eine Schätzung. Die Stadt hofft nun auf Geld aus dem Wiederaufbaufonds.

Mit Zustimmung des Rates der Stadt Dresden wurde eine schriftliche Vereinbarung getroffen, dass das Geld im Sinne der Spender verwendet wird, so Hilbert. Mit den 150.000 Euro soll das zerstörte Außengelände am angestammten Standort der Heimerzheimer Grundschule neu gestaltet und ausgestattet werden. Auch eine außerschulische Aktivität soll damit finanziert werden, um die Kinder vom Alltag abzulenken, in dem sie zu Hause vielfach auf Baustellen leben. In Odendorf soll im Gewerbegebiet neben geplantem Bolzplatz, Kleinspielfeld und Fitness Outdoor Parcours (FOP) mit den 87.000 Euro ein Jugendtreff realisiert werden, für den die Gemeinde ansonsten kein Geld hätte, wie die Bürgermeisterin sagte. Die Jugendlichen sollen an den Planungen für einen überdachten Treffpunkt mit Toiletten beteiligt werden, so Kalle Jansen, Fachbereichsleitung Offene Kinder- und Jugendarbeit bei der Katholischen Jugendagentur (KJA) Bonn.