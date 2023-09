Bessere Bedingungen für die Schüler Das ist der Fahrplan für den Neubau der Gesamtschule Swisttal

Aktuell besuchen 555 Schüler und Schülerinnen die Gesamtschule, im Neubau sollen es bis zu 800 sein. In jedem Fall will sich die Gemeinde darum bemühen, den gesamten Schulneubau an einen Generalunternehmer zu vergeben, damit nicht jedes einzelne Gewerk ausgeschrieben werden muss. So würden Planung und Bauausführung in einer Hand liegen. Auch auf einen Architektenwettbewerb will Kalkbrenner verzichten. Dies spare ein Jahr ein. Ursprünglich war geplant gewesen, den Neubau im Jahr 2024 fertigzustellen. Doch unter anderem die Flut vom Juli 2021 sorgte zwischenzeitlich für eine andere Prioritätensetzung.