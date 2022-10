Kühnert beim Kreisparteitag in Swisttal : SPD Rhein Sieg stellt sich hinter Ukraine-Kurs von Olaf Scholz

Kühnert beim Kreisparteitag in Swisttal

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach zu den 124 Delegierten beim Kreisparteitag der SPD Rhein Sieg in Swisttal. Foto: Alexander C. Barth

Swisttal Leidenschaftliche Debatten über den richtigen Kurs gegenüber Putin und der Wunsch nach sozialdemokratischen Antworten auf die aktuellen Krisen prägten den Kreisparteitag der SPD Rhein Sieg in Swisttal. Wie Generalsekretär Kevin Kühnert bei den Delegierten ankam.

Eine „Standortbestimmung“ hat die SPD Rhein Sieg auf ihrem Kreisparteitag am 29. Oktober in Swisttal-Heimerzheim vorgenommen. So ordnete der Fraktionsvorsitzende Denis Waldästl den siebenseitigen Leitantrag ein, der ausdrücklich nicht als Wahlprogramm gemeint sei, sondern praktische Antworten auf die aktuellen Krisen aufzeigen solle – und Lösungen für lange bekannte Problemfelder im Rhein-Sieg-Kreis, von der Verkehrswende bis zu bezahlbarem Wohnraum.