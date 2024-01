SPD-Swisttal-Preis vergeben Warum das Ehrenamt die Gesellschaft und die Ehrenamtler bereichert

Die Heimerzheimerin Garus engagierte sich schon als 15-Jährige in der Katholischen Jugendgemeinschaft (KJG) als Betreuerin für Ferienfreizeiten. Mit mehreren Mitstreitern war sie zuerst in Zeltlagern in ganz Deutschland unterwegs, manchmal auch in Sardinien, Korsika oder Ungarn. Immer zwei Mal drei Wochen in den Sommerferien reiste sie als Betreuerin oder Gruppenleiterin mit rund 50 Kindern und Jugendlichen im Alter von neun bis 13 Jahren oder mit der Altersgruppe von 14 bis 16 Jahren. Die Arbeit für die Kinder behielt sie auch bei, als die KJG im Kinder- und Jugendring Heimerzheim und später im Kinder- und Jugendring Swisttal aufging. Aktuell betreut sie Kinder in der Feriennaherholung.