Glosse zu Verkehrsschildern in Swisttal : Kleiner Buchstabe, große Wirkung

Glosse zu Verkehrsschildern in Swisttal

Swisttal Kleine Dinge können einen großen Unterschied ausmachen. Im Fall eines Verkehrsschilds in Swisttal geht es um 35 Kilometer.

Hut ab! In diesem Fall weisen die Verkehrsplaner wirklich weiträumig auf eine Straßensperrung hin. Schließlich sind es vom Standort des besagten Schilds in Swisttal rund 35 Kilometer bis nach Heimersheim im Kreis Ahrweiler, wo dem Hinweis nach bald die Ortsdurchfahrt gesperrt ist. Das ist gut zu wissen, allerdings stellt sich schon die Frage, ob der Hinweis an dieser Stelle nicht doch etwas zu gut gemeint ist.