GA-Adventskalender : Der GA öffnet Türen im Advent: Trainingsräume der Bundespolizei

Ein Passagier macht Ärger: Um solche Szenarien zu üben, hat die Bundespolizei in Heimerzheim eigens eine Flugzeugkabine nachgebaut.

Swisttal-Heimerzheim Der GA öffnet im Advent Türen, die ansonsten verschlossen sind: Dieses Mal besuchen wir die Bundespolizei in Swisttal-Heimerzheim. Hier gibt es eine nachgebaute Flugzeugkabine für realistische Einsatzübungen.

Freundlich, resolut und deeskalierend auftreten: Das lernen Auszubildende bei der Bundespolizei in Swisttal-Heimerzheim. Hier Julian Kobiotta und Annika Schüler, die als Anwärter für den mittleren Polizeivollzugsdienst in einer Trainingseinheit einen „randalierenden Flugzeugpassagier“ in einem Airbus A 320 beruhigen. Nicht im Bild ist Lehrgangsleiter und Polizeioberkommissar Thorsten Ritter, der die Übung überwacht. Flugzeug, Flughafen, Bahnhof, Kneipe, Grenzübergang – Beamte der Bundespolizei müssen für alle denkbaren Einsatzorte fit gemacht werden. Die Szenarien werden immer wieder durchgespielt, je nach Ausbildungsjahr mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die passenden Umgebungen dazu sind auf dem Gelände des Ausbildungszentrums mit Requisiten lebensnah nachgebildet.