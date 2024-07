Gemeinde Swisttal bittet um Hinweise Diebstahl auf der Sportanlage Buschhoven/Morenhoven

Schon wieder gab es Ärger an der Gemeinschaftssportanlage Buschhoven/Morenhoven. Wie die Gemeinde Swisttal mitteilt, wurde am Dienstagabend dort festgestellt, dass bisher unbekannte Personen einen der Stromkästen aufgebrochen und die darin enthaltenden Stromkabel gestohlen haben. Die Anlage war bereits in der Vergangenheit von Vandalismus betroffen. Und das, wo die aktuellen Unterkünfte schon ein Ersatz für Flutschäden sind.