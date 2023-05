Nach Unwetter in Heimerzheim Warum viele Keller beim Starkregen überflutet wurden

Die Swisttaler Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner hat am Dienstag im Gemeinderat zum Starkregen in Heimerzheim und dessen Folgen Stellung genommen. Am vergangenen Freitag waren nach einem heftigen Gewitterguss, der nur etwa 20 Minuten andauerte, zahlreiche Keller voll Wasser gelaufen. Besonders betroffen waren die Anwohner der Quellenstraße. Auf den Straßen im Hang (Vorgebirgsstraße, Bornheimer Straße und Blütenweg) strömte das Wasser oberflächlich bergab. Aber auch an einigen Kanaldeckeln sprudelte es heraus. Am Nachtigallenweg lief eine Baugrube voll.