Starkregenexperte erklärt Wo Laien beim Hochwasserschutz irren

Im Juli wird die Flutkatastrophe, die das Ahrtal und Teile der Voreifel verwüstete, drei Jahre zurückliegen. Viele Anwohner in gefährdeten Gebieten nehmen ihre Umgebung seitdem anders wahr. Die Erinnerungen an 2021 werden bei vielen wieder wach, wenn so wie kürzlich heftige Niederschläge die Pegel steigen lassen. Besonders argwöhnisch haben Betroffene Nadelöhre im Blick, etwa den Durchlass an der Bachbrücke unweit ihrer Haustür.