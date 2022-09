Fachmann informiert : Starkregenvorsorge ist für jedes Haus individuell

Flutmarken

Ein Problem, auf das Professor Lothar Kirschbauer in seinem Vortrag hinwies: Hochwasser und seine Folgen geraten schnell in Vergessenheit. Wenn wie in diesem Sommer die Bäche austrocknen, sind die Wasserstände des Vorjahres kaum noch vorstellbar. Gegen diese „Hochwasser-Demenz“ helfen Flutmarken. Sie kennzeichnen an den Häusern, bis wohin das Wasser gestanden hat. Laut Kirschbauer können sie so auch Anhaltspunkte für Forschung zu diesem Thema sein. Ein Beispiel für so eine Hochwassermarke hatte er ebenfalls dabei. Diese Marken können beispielsweise über den Infopoint in Odendorf, Essiger Straße 9, oder unter flut_gedenken@gmx.de bezogen werden. kyr