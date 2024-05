Politik uneins Debatte um Hochwasserschutz an der Steinbachtalsperre

Der WES hatte sich in einer Sondersitzung am 17. April mit der Steinbachtalsperre befasst. Dabei ging es laut Sitzungsvorlage um eine Beschlussfassung zum Volumen eines dauerhaft vorzuhaltenden Hochwasserschutzraumes. Sprich: Wie viel Platz freigehalten werden soll, um bei Starkregen oder Hochwasser Wasser in der Steinbachtalsperre zurückzuhalten. Die Entscheidung fiel für einen von Euskirchener Vertretern favorisierten Beschluss. Demnach sollen maximal 750.000 Kubikmeter Wasser angestaut werden – die höchstmögliche diskutierte Menge und demnach der kleinstmögliche Hochwasserschutzraum. Allerdings wurde ebenfalls beschlossen, dass die tatsächliche Einstauhöhe (also der am Ende im See zu sehende Wasserstand) über ein noch zu erstellendes Betriebskonzept geregelt werden soll. Auch über dieses Betriebskonzept entscheidet die Verbandsversammlung, in der die Euskirchener mit neun Stimmen die Mehrheit gegenüber Swisttal (vier Stimmen) haben.