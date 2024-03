Besprechung in der Verbandsversammlung Steinbachtalsperre soll nur noch halb befüllt werden

Es ist mehr als zweieinhalb Jahre her, dass die Region mit Bangen auf die Steinbachtalsperre blickte: Könnte der Damm in Folge der Starkregenkatastrophe brechen? Und wenn ja: Welche Zerstörung würden die Wassermassen von Euskirchen-Schweinheim bis Swisttal-Heimerzheim bringen? In einem Wettlauf gegen die Zeit, so schien es, entleerten Hilfskräfte die Talsperre.