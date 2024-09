Zukunft der Steinbachtalsperre Um die Wassermenge könnte es wieder Streit geben

Euskirchen/Swisttal · Wie viel Wasser soll in der Steinbachtalsperre maximal eingestaut werden? Eine Entscheidung zu dieser Frage, hatte in Swisttal Unverständnis und Verärgerung hervorgerufen – aus Angst vor neuen Fluten. Aber ist das letzte Wort in der Sache wirklich gesprochen?

03.09.2024 , 07:30 Uhr

Das ehemalige Stauziel der Steinbachtalsperre wird wohl nie mehr erreicht werden. Aber wie hoch soll gestaut werden? Da scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen. Foto: Axel Vogel

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge