Einschätzung des Erftverbandes Die Zukunft der Steinbachtalsperre

Für die Zukunft der Steinbachtalsperre hat der Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal (WES) als Eigentümer eine grundlegende Entscheidung getroffen: Alle Planungen für den Wiederaufbau sollen technisch so ausgerichtet werden, dass sie auf bis zu drei Vierteln des einstigen Maximalstandes gefüllt werden kann. In Zahlen: bis zu 750.000 Kubikmeter Wasser. Die Euskirchener Mitglieder der Verbandsversammlung, die dort die Mehrheit stellen, hatten alle dafür gestimmt. Die Swisttaler Mitglieder präferierten einen geringeren Wasserstand, um mehr Rückhaltevolumen für den Hochwasserschutz zu bekommen. Bei der Frage, ob am Ende der nun beschlossene Weg auch gegangen wird, hat allerdings die Bezirksregierung Köln als Genehmigungsbehörde noch einiges zu sagen. Und an dieser Stelle könnten die Pläne scheitern.