So gesehen : Ein Schild zu viel

Meinung Swisttal-Odendorf Verkehrsschilder sind eine hilfreiche Sache im Straßenverkehr. Es sei denn, sie sorgen für Irritationen. Ein Beispiel aus Swisttal-Odendorf.

Es ist gar nicht so einfach, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden. Eine große Hilfe sind Verkehrsschilder. Sie weisen unter anderem aus, wo geparkt werden kann, wie schnell gefahren werden darf und welche Richtung zum Ziel führt. So einfach ist es aber nicht überall.

Beispiel Swisttal-Odendorf: Wer am Übergang von der Essiger Straße zur Flamersheimer Straße nach rechts in den Bendenweg abbiegen will, den belehrt ein blaues Schild mit weißen Pfeilen, dass nur die Fahrt geradeaus sowie das Abbiegen nach links in die Odinstraße möglich ist. So weit, so sinnvoll: Schließlich ist der Bendenweg bis zur Südstraße während der Herbstferien gesperrt, damit die abgesackte Fahrbahn repariert werden kann.