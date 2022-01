Zum Straßfelder Patronatsfest gibt es bis heute Antoniusbrötchen

Swisttal-Straßfeld Mit Roggenbrötchen und eigenem Weihwasser begehen die Straßfelder das Fest ihres Ortsheiligen Antonius. Dabei bitten sie unter anderem um Schutz vor einer bestimmten Krankheit.

Es gibt zwei Heilige mit dem Namen Antonius: Antonius der Große (251-356; Gedenktag: 17. Januar) und Antonius von Padua (1188/1193-1231; Gedenktag: 13. Juni). Antonius der Große war ein Sohn wohlhabender ägyptischer Eltern, der seinen Besitz verschenkte und fortan als Eremit in der Einsamkeit lebte. Er starb in der Nähe des Golfes von Suez. Antonius von Padua entstammte einer portugiesischen Adelsfamilie. Mit 15 Jahren wurde er Augustiner-Chorherr, 1220 dann Franziskaner. Er nahm den Namen des spätantiken Heiligen an. Er arbeitete zunächst als Missionar in Afrika und später als Prediger in Europa.

Der Heilige Antonius lebte als Einsiedler in Ägypten

Auf den Antoniterorden gehen bis heute einige Ortsbezeichnungen zurück

Spuren des Antoniterordens finden sich bis heute in einigen Ortsbezeichnungen. So geht der Antoniterplatz auf den früheren benachbarten Antoniterhof zurück, einem Ort der Gerichtsbarkeit und der Zehntenabgabe der Bauern. In der Pfarrkirche hat der Schutzpatron seinen Platz am rechten Seitenaltar, in der Hand hält er die Bibel und ein Kreuz in der ihm eigenen Form eines verlängerten Ts. Der Legende nach hatte der Heilige damit gegen den Teufel gekämpft und diesen bezwungen. Die Straßfelder Figur stand früher im Heiligenhäuschen an der Hauptstraße, fand dann aber nach der Restaurierung ihren Platz in der Pfarrkirche.