Zahlreiche Anwohner betroffen Teile von Swisttal waren am Freitagmorgen ohne Strom

Update | Swisttal · Zahlreiche Anwohner von Swisttal waren am Freitagmorgen ohne Strom. Ursache für den Stromausfall war ein technischer Defekt in einem Erdkabel in Odendorf.

31.03.2023, 11:33 Uhr

In Teilen von Swisttal ist am Morgen der Strom ausgefallen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Moritz Frankenberg





Von Axel Vogel