Strommast umgestürzt : 16-Jähriger sorgt mit Traktor-Unfall für Stromausfall im Bereich Swisttal und Euskirchen

Warnung der Feuerwehr : Rauchwolke zog nach Stromausfall bei Shell in Godorf über Köln In Folge eines Stromausfalls im Kölner Süden sind in der Nacht die Anlagen bei Shell in Godorf ausgefallen. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung und zu Lärmbelästigung. Die Feuerwehr mahnte zur Vorsicht.