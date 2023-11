Einsatz in Swisttal Suche nach Seniorin in Heimerzheim

Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften gab es am Sonntagmorgen in Swisttal-Heimerzheim. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Seniorin vermisst. Die 87-jährige Bewohnerin eines örtlichen Seniorenheimes sei am Samstagabend gegen 18.30 Uhr zuletzt gesehen und im Laufe der Nacht vermisst gemeldet worden.