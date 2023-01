Artenschutz in Swisttal : Ein Hotel für Wildbienen und andere Insekten

Swisttal Seit Jahrzehnten schreitet das Artensterben voran. Was jeder in seinem Garten oder auf dem Balkon dagegen tun kann, verrät Nabu-Experte Peter Meyer.

Die Themen Artenrückgang und Insektensterben sind immer noch aktuell. Aus gutem Grund, sagt der Morenhovener Peter Meyer , Co-Vorsitzender der Nabu-Kreisgruppe Bonn. Er verweist auf eine Studie des Entomologischen Vereins Krefeld aus dem Jahr 2017, in welcher der Verein auf das dramatische Insektensterben aufmerksam gemacht und damit erstmals eine längst überfällige Diskussion über den Insektenschutz ausgelöst hatte. „Laut der Studie ist über einen Zeitraum von 30 Jahren die Biomasse der Fluginsekten in Schutzgebieten um rund 75 Prozent zurückgegangen.“

Das Alarmierende ist aus Sicht von Meyer: „Zahlreiche weitere Studien haben diesen negativen Trend für alle Landschaftstypen bestätigt.“ Haupttreiber des Insektenschwunds seien insbesondere die intensive Landwirtschaft, die Klimakrise, die Verstädterung und Flächenversiegelung sowie der hohe Einsatz von Pestiziden und die in Mode gekommenden „Schottergärten“. Darum müsse man unter allen Umständen die Bevölkerung für dieses Problem sensibilisieren, zumal auch jeder einzelne Hausbesitzer selber etwas gegen das Insektensterben tun könne. Denn was laut Meyer fehlt, sind auch kleine Rückzugsräume für Insekten etwa in Form von Blühwiesen: Genau eine solche „Insektentankstelle“ entsteht jetzt als Anschauungsobjekt für potenzielle Nachahmer mitten in einem Morenhovener Neubaugebiet am Brunnenweg.