Unfall auf Autobahn 61 Paket-Transport kommt in Ausfahrt Swisttal von Straße ab

Swistal · Am frühen Samstagmorgen ist auf der Autobahn 61 in Lkw verunglückt. Der Paket-Transport kam in der Ausfahrt Swisttal von der Straße ab. Der Fahrer blieb unverletzt.

28.10.2023, 10:45 Uhr

Der Lkw kam in der Abfahrt Swisttal von der A61 ab. Foto: Axel Vogel





Am frühen Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, ist ein Lkw auf der Autobahn 61 verunglückt. Der Sattelschlepper, der offenbar DHL-Pakete geladen hatte, kam aus bisher unbekannten Gründen in der Ausfahrt Swisttal von der Straße ab. Der Fahrer blieb unverletzt, die Beschilderung und die Leitplanken der Abfahrt wurden bei dem Unfall aber beschädigt. Aktuell arbeitet eine Spezialfirma an der Bergung des Fahrzeugs. Dafür müssen weitere Teile der Leitplanke entfernt werden. Die Ausfahrt ist jedoch befahrbar.

(ga)