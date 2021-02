Unfall mit drei Verletzten in Swisttal : 80-Jährige übersieht anderen Autofahrer auf L182

Am Mittwochnachmittag sind bei einem Unfall in Swisttal drei Menschen verletzt worden. Foto: Ulrich Felsmann

Bei einem Verkehrsunfall auf der L182 in Swisttal sind am Mittwochnachmittag drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 80-Jährige hatte einem 54 Jahre alten Mann die Vorfahrt genommen.

In Swisttal sind am späten Mittwochnachmittag auf der L182 bei Straßfeld bei einem Verkehrsunfall drei Menschen leicht verletzt worden. Wie dem GA vor Ort mitgeteilt wurde, war eine 80 Jahre alte Frau gegen 16.45 Uhr in einem Mercedes unterwegs, als sie einem 54-Jährigen, welcher in einem Golf von Heimerzheim aus in die Richtung Euskirchen fuhr, versehentlich die Vorfahrt nahm.