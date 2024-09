Familienvater aus Swisttal verurteilt Acht Jahre Haft nach Kokainschmuggel in Baumaschinen

Zu der aktuellen Verurteilung kam es nun, weil der Mann, der bis zu seiner Inhaftierung in Swisttal gelebt hatte, 30.000 Euro Schulden angehäuft hatte. 5000 Euro davon habe ihm sein Auftraggeber erlassen wollen, wenn er sich an dem Drogenschmuggel beteiligt. So habe er den Transport der Walzen nach Großbritannien sowie das Deponieren der Drogen in den Maschinenteilen organisiert, wie der geständige Angeklagte im Verlauf des Verfahrens erklärt hatte.