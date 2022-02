Während Einsatz in Swisttal : Angreifer schlägt mit Bierflasche auf Kopf eines Polizisten

Swisttal Zwei Polizisten wurden in Swisttal während eines Einsatzes angegriffen. In einem Mehrfamilienhaus hatte zuvor ein 34-Jähriger gegen ein Rückkehrverbot verstoßen.

Während eines Einsatzes am Montagabend in Swisttal hat ein 34-Jähriger Mann mit einer Bierflasche einem Beamten auf den Kopf geschlagen. Gegen 22.30 Uhr rückte der Polizist mit einer Kollegin zu einem Mehrfamilienhaus in Swisttal aus, da dort der 34-jährige Täter wiederholt gegen ein polizeiliches Rückkehrverbot verstoßen hatte. Dieses war in der Vergangenheit aufgrund von häuslicher Gewalt ausgesprochen worden.