L182 in Swisttal : Auto stürzt bei Unfall im Kreisverkehr auf die Fahrerseite

L182 in Swisttal

In Swisttal ist der Fahrer eines Kleinwagens bei einem Unfall verletzt worden. Foto: Ulrich Felsmann

Swisttal Bei einem Unfall in Swisttal ist ein Auto geradeaus in einen Kreisverkehr gefahren. Dort prallte es gegen einen Erdhügel und kippte auf die Seite.

Auf der L182 ist am Mittwochmorgen in einem Kreisverkehr ein Auto gegen einen Erdhügel gefahren und anschließend umgestürzt. Nach Angaben der Einsatzkräfte war der Autofahrer mit einem Mazda von Heimerzheim aus in Richtung Euskirchen unterwegs, als er gegen 1 Uhr morgens aus unbekannter Ursache im Kreisverkehr geradeaus fuhr.