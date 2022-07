Unfall bei Swisttal : Autofahrer wird geblendet und fährt auf Lkw auf

Am Mittwochmorgen ist ein 24-Jähriger auf einen Futtermitteltransporter aufgefahren. Foto: Axel Vogel

Swisttal-Miel Am Mittwoch ist bei Swisttal ein 24-jähriger Autofahrer auf einen Futtermitteltransporter aufgefahren. Der Fahrer verletzte sich leicht, der Wagen wurde stark beschädigt.

Am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr ist in Swisttal-Miel ein 24 Jahre alter Autofahrer auf einen abgestellten Futtermitteltransporter aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, soll der 24-Jährige auf der Bonner Straße in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs gewesen sein, als er von der Sonne geblendet wurde und auf den Transporter auffuhr.