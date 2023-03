Schockanruf-Masche fast erfolgreich Telefonbetrüger fordern 71.000 Euro von 85-jähriger Swisttalerin

Info

Betrüger geben sich als Familienangehörige oder Amtsträger aus und berichten bei "Schockanrufen" von angeblichen Verkehrsunfällen, schweren Erkrankungen oder sonstigen Notsituationen, die angeblich ein sofortiges Handeln notwendig machen.

- Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich!

- Rufen Sie bei Ihren vermeintlichen Verwandten unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück und vergewissern Sie sich, ob tatsächlich eine Notlage vorliegt.

- Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen. Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zu Hause oder auf einer Bank haben - auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen.

- Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte aus. Beenden Sie das Telefonat - legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon. Informieren Sie sofort die Polizei über 110, indem Sie nach dem Auflegen selbst den Notruf der Polizei wählen. Vertrauen Sie sich zudem Angehörigen oder Bekannten an.

Die Seniorenberatung der Bonner Polizei bietet Betroffenen und deren Familienangehörigen nach einem solchen Vorfall eine Beratung in einem persönlichen Gespräch und bei Bedarf weiterführendes Informationsmaterial an unter 0228/15-7676 oder über eine E-Mail an seniorenberatung.bonn@polizei.nrw.de.

Weitere Tipps der Polizei zum Schutz vor Schockanrufen gibt es auch im Netz.